Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Longoria… Pierre Ménès s’interroge sur la révolution du projet McCourt !

Publié le 2 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Pablo Longoria ayant été nommé à la présidence de l’OM en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, Pierre Ménès s’interroge sur la future fonction du dirigeant espagnol.

Depuis l’été dernier, suite au départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM avait opté pour Pablo Longoria au poste de directeur sportif. Et le dirigeant espagnol, qui a réalisé un recrutement plutôt séduisant sur le papier ces derniers mois, vient même d’être nommé président de l’OM par Frank McCourt, en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. Et en attendant de savoir si Longoria combinera ses nouvelles fonctions avec celles de directeur sportif, Pierre Ménès s’interroge…

« C’est quand même du jamais vu »