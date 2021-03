Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un soutien improbable pour Jacques-Henri Eyraud ?

Publié le 2 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien collaborateur de Jacques-Henri Eyraud à l’OM, Rudi Garcia semble apporter son soutien envers l’ancien président du club phocéen malgré leur séparation en mauvais termes à l’été 2019.

La nouvelle est tombée vendredi soir : Jacques-Henri Eyraud a été démis de ses fonctions de président de l’OM, lui qui était en place depuis le début de l’ère McCourt débutée en octobre 2016. Le fruit d’un divorce progressif ces dernières années avec les supporters, mais également d’une politique sportive et financière contestée en interne. Et alors que de nombreux observateurs ont jugé logique cette décision de retirer la présidence de l’OM à Eyraud, Rudi Garcia semble prendre une position relativement surprenante sur ce dossier.

Eyraud soutenu… par Rudi Garcia ?