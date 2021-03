Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce surprenante de Rudi Garcia sur le dossier Eyraud…

Publié le 1 mars 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Ancien collaborateur de Jacques-Henri Eyraud à l’OM, Rudi Garcia a lâché une phrase pour le moins énigmatique sur la mise à l’écart toute récente de l’ancien président marseillais.

Vendredi soir, l’OM a annoncé un énorme remaniement en interne puisque Jacques-Henri Eyraud a été démis de ses fonctions de président qu’il occupait pourtant depuis le début du projet McCourt. Remplacé par Pablo Longoria, Eyraud a donc payé sa rupture progressive des dernières années avec les supporters marseillais, la situation étant arrivée à un point de non-retour cette saison. Et Rudi Garcia, qui avait collaboré avec Eyraud les trois premières années du projet McCourt à l’OM, a commenté ce changement majeur dans l’organigramme.

« On s’aperçoit de la qualité des gens quand ils ne sont plus là… »