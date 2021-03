Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un successeur à Pablo Longoria est désormais recherché à l’OM !

Publié le 1 mars 2021 à 16h30 par T.M.

Ces derniers jours, la terre a tremblé à l’OM. Sous l’impulsion de Frank McCourt, l’organigramme a totalement été chamboulé et alors que Pablo Longoria occupe désormais le rôle de président, un nouveau directeur sportif pourrait être attendu sur la Canebière.

Face à la colère des supporters qui montait de plus en plus, Frank McCourt a décidé de prendre une décision tonitruante. En effet, vendredi soir, l’arrivée de Jorge Sampaoli a quelque peu été éclipsée par le départ de Jacques-Henri Eyraud, remplacé par Pablo Longoria à son poste de président. « L'Olympique de Marseille ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de sa grande histoire. Pablo Longoria a été nommé président du directoire de l'OM, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, et Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur de l'équipe première du club. Pablo Longoria, qui occupe le poste de directeur du football de l'OM depuis le 3 août 2020, devient président du directoire et président de l'OM, avec effet immédiat. À ce titre, Longoria sera responsable de la gestion du club, tant sur le plan sportif que sur le plan économique », pouvait-on notamment lire dans le communiqué de Frank McCourt, qui a bien évidemment suscité de nombreuses réactions. Chez les supporters, on était forcément ravi de ce départ de Jacques-Henri Eyraud. Et désormais, un nouveau chapitre débute donc à l’OM avec Pablo Longoria comme président. Et pourrait bien falloir s'attendre à voir quelqu'un remplacer l’Espagnol qui a quitté son poste de « Head of Football ».

Qui à la place de Longoria ?