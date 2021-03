Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Eyraud... McCourt va tourner la page !

Publié le 1 mars 2021 à 12h30 par A.C.

Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, est attendu dans le sud de la France pour assurer la passation de pouvoirs.

Cet Olympico , a marqué le début d’une nouvelle ère à l’Olympique de Marseille. Face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche (1-1), Pablo Longoria a en effet assisté à son premier match en tant que président de l’OM. Celui qui était précédemment directeur sportif va en effet prendre la place de Jacques-Henri Eyraud. « C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès » a expliqué Frank McCourt, propriétaire de l’OM. « J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l’OM ». Mais Eyraud ne quitte pas vraiment l’OM. L’ancien président rejoindra en effet le conseil de surveillance du club, ce qui a d’ailleurs soulevé plus de questions que de véritables réponses.

« Eyraud va continuer à manœuvrer, mais sans être exposé »

Car à l’Olympique de Marseille, on ne semble pas vraiment avoir compris ce choix fait avec Jacques-Henri Eyraud. Très peu d’informations ont en effet filtré à ce sujet. Ce qui semble certain, c’est que l’ancien président restera un proche de Frank McCourt. « On ne désigne pas au conseil de surveillance quelqu’un dans lequel on n’a pas confiance, mais au contraire quelqu’un qui peut surveiller la manière dont l’exécution du plan stratégique du propriétaire est mise en place » a expliqué une source proche de l’OM, d’après RMC Sport . « Eyraud va continuer à manœuvrer, mais sans être exposé. Donc ce mouvement est une confirmation que McCourt a confiance en Eyraud. McCourt est très malin, c’est un maître dans l’art des échecs ». Pas sûr que cela plaise vraiment aux supporters de l’OM, qui semblent tout simplement voir Eyraud quitter le club.

McCourt va clarifier le nouveau rôle d’Eyraud