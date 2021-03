Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisses pour cette pépite de Pochettino !

Publié le 2 mars 2021 à 10h10 par H.G.

Alors qu’il a été prêté à Dijon par le PSG, Eric Junior Dina Ebimbe verrait de nombreux clubs être intéressés par la perspective de l’accueillir.

Confronté à un exode de ses jeunes pépites, le PSG pourrait de nouveau être exposé à ce problème l’été prochain. En effet, outre Kays Ruiz qui est annoncé sur le départ au terme de son contrat le 30 juin prochain, Eric Junior Dina Ebimbe pourrait lui-aussi définitivement quitter le club de la capitale. Le joueur de 20 ans a effectivement été prêté à Dijon cette saison, qui dispose d’une option d’achat fixée à 4 M€ même si le PSG possède une clause de rachat. Mais Paris pourrait ne pas avoir le temps de le racheter puisque bon nombre de clubs seraient intéressés par le profil du milieu natif de Stains.

Des prétendants en France et en Allemagne pour Eric Junior Dina Ebimbe !