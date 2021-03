Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino évoque déjà une piste pour son avenir !

Publié le 2 mars 2021 à 9h10 par B.C.

Nommé à la tête du PSG en début d’année, Mauricio Pochettino ne ferme pas la porte à une arrivée en sélection argentine à l'avenir.

18 ans après son premier passage dans la capitale en tant que joueur, Mauricio Pochettino a retrouvé le PSG cet hiver en prenant la succession de Thomas Tuchel sur le banc de touche. Un choix que ne regrette absolument pas Leonardo comme il l’a récemment expliqué au micro de France Bleu : « Mauricio a réussi d'entrée dans le groupe, et ça c'est la première chose de se faire connaître, de parler et de créer un rapport de groupe, c'est aussi sa caractéristique. Et après, l'identité de jeu va arriver avec le temps. (…) Pour l'instant c'est 12 matches, 9 victoires avec le Trophée des Champions et un match aller remporté en Ligue des Champions ». Fort logiquement, Mauricio Pochettino n’a pas à se soucier de son avenir, avec un contrat courant jusqu’en juin 2022 et une année en option, mais cela ne l’empêche pas de penser à la suite.

« Il faut être prêt à toutes les éventualités »