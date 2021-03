Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Donnarumma totalement relancé ?

Publié le 2 mars 2021 à 7h15 par Th.B.

Le PSG et Chelsea seraient prêts à bondir sur l’opportunité gratuite que présenterait Gianluigi Donnarumma cet été. D’autant plus que le Milan AC ne répondrait pas favorablement aux demandes de son agent Mino Raiola.

Bien que Keylor Navas dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 au PSG, Leonardo scruterait toujours avec un oeil avisé le marché des gardiens de but. Alors que Mauricio Pochettino apprécierait son ancien portier de Tottenham, à savoir Hugo Lloris, le directeur sportif du PSG n’en démordrait pas pour Gianluigi Donnarumma, un joueur qu’il suivrait depuis son retour à la tête de la direction sportive parisienne en juin 2019. Selon 90min et Nicolo Schira, le PSG serait toujours dans la course à la signature de l’international italien dont le contrat expirera en juin prochain au Milan AC. Mais le club rossoneri compterait remédier à cette situation.

Le Milan AC, trop court pour Donnarumma ?

Toujours d’après Nicolo Schira, le Milan AC travaillerait pour prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma. Agent du portier du club lombard, Mino Raiola réclamerait un salaire de 10M€ par saison pour une durée d’une à deux saison. De son côté, le directeur technique Paolo Maldini aurait proposé un contrat de cinq ans, sans clause libératoire avec un salaire de 7,5M€ par saison. Le feuilleton Donnarumma risque donc de s’éterniser, le PSG parviendra-t-il à en profiter ? Réponse dans les prochaines semaines.