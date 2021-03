Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Critiques, avenir… Gareth Bale sort de son silence !

Publié le 2 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Au coeur des rumeurs et des journaux, Gareth Bale a tenu à mettre les choses au clair concernant les critiques dont il fait l’objet ainsi que son avenir, lui qui pourrait revenir au Real Madrid en fin de saison.

Ne s’étant pas distingué par sa régularité depuis le début de saison, Gareth Bale a soulevé de vives interrogations du côté de Tottenham. Si bien que certains médias anglais s’avancent déjà à dire que les Spurs ne le conserveront pas après sa période de prêt qui prendra fin en juin prochain. En effet, un autre prêt voire un transfert définitif ne se dessinerait pas en raison de ses performances mitigées depuis son arrivée l’été dernier. Retour à la case départ au Real Madrid ? Bale revient fort ces derniers temps, en attestent son doublé et sa passe décisive face à Burnley dimanche (4-0). De quoi lui permettre d’adresser un message à ses détracteurs. « Je suis au courant des critiques, mais je suis assez expérimenté pour garder la tête baissée, ne rien dire de stupide et continuer à avancer ». Mais aussi au sujet de son avenir qui est constamment commenté dans la presse.

« Je suis heureux et je suis sûr que ça se voit sur le terrain »