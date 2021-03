Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Mbappé totalement relancé par Gareth Bale ?

Publié le 1 mars 2021 à 11h00 par T.M.

En difficulté financière, le Real Madrid devrait avoir du mal à boucler l’arrivée de Kylian Mbappé cet été. Néanmoins, tout pourrait basculer grâce à Gareth Bale.

L’avenir de Kylian Mbappé est actuellement au centre de toutes les discussions. En pleine réflexion sur son avenir, le joueur du PSG aurait jusqu’au 10 mars prochain pour décider s’il veut prolonger avec le club de la capitale ou s’en aller. Et forcément, en cas de départ, les regards se tourneront vers le Real Madrid. Néanmoins, la Casa Blanca ne serait pas si sereine que cela pour le transfert du Français. En effet, pas épargnés par la crise financière, les Merengue pourraient ne pas avoir les moyens nécessaires pour payer le transfert et le salaire de Mbappé. L’optimisme ne serait donc pas forcément de mise, mais tout pourrait encore évoluer d’ici la fin de la saison…

Gareth Bale, la clé ?