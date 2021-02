Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une date cruciale a été fixée pour l'avenir de Gareth Bale !

Publié le 1 mars 2021 à 0h00 par La rédaction

S’il commence à revenir peu à peu en forme, l’avenir de Gareth Bale avec Tottenham est toujours très incertain. Tout devrait se jouer cet été pour le joueur prêté.

Gareth Bale rayonne enfin avec Tottenham. Ce dimanche, lors de la victoire des Spurs face à Burnley (4-0), le Gallois a joué une grande partie. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Harry Kane, le joueur prêté par le Real Madrid commence à montrer un peu du talent qu’on lui connaissait déjà. Pourtant, son avenir est encore incertain à Londres. Si aucune option d’achat n’a été discutée entre les deux parties au moment du prêt, Bale pourrait envisager de rester chez les Spurs sur le long terme. Mais ses prestations en dents de scie depuis le début de saison pourraient être un frein pour la direction du club londonien. Une décision devrait être prise très prochainement.

Une décision à venir cet été