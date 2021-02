Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après son gros coup de gueule sur son avenir, Zidane s'explique !

Publié le 28 février 2021 à 21h10 par La rédaction

Il y a près d'un mois, Zinedine Zidane s'était emporté en réponse à une énième question sur un éventuel départ et depuis, le Real Madrid sourit à nouveau. Suffisant pour parler de déclic ? Le Français s'est prononcé sur le sujet ce dimanche.

Début février, l'avenir de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid faisait couler beaucoup d'encre. Si bien qu'à chaque conférence de presse, il était interrogé à ce propos. Agacé, le technicien français avait fini par pousser une gueulante et demander davantage de respect de la part d'une presse espagnole jugée abusive : « Tu es vraiment en train de me demander si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire ? Que chaque jour, je suis viré ? Ok, Très bien ! Nous voulons travailler, avec les joueurs. Nous continuerons à nous battre. Et nous le méritons. Nous avons remporté la Liga la saison passée. Nous, le Real Madrid. Nous avons le droit de défendre notre titre, au moins cette saison. Donnez une chance à cet effectif, celui qui a gagné la Liga la saison passée. Pas il y a dix ans. La saison dernière ! Un jour je suis viré, le lendemain je ne le suis plus. Puis le lendemain, si nous perdons, je suis viré. C’est la réalité et je l’accepte. Je suis en colère parce que... vous (les journalistes) faites votre travail. Mais nous voulons faire le nôtre. Nous continuerons à travailler. Tout comme vous faites votre travail. Mais respectez ceux qui travaillent ici » . Quelques semaines plus tard, Zinedine Zidane semble avoir retrouvé le sourire, le Real Madrid reste sur une série de cinq victoires de suite et l'infirmerie se vide petit à petit. Son coup de gueule a-t-il été un déclic ?

