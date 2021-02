Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie de taille sur l'avenir de Vinicius Jr !

Publié le 28 février 2021 à 18h45 par La rédaction

Depuis son arrivée au Real Madrid, Vinicius Jr peine à convaincre. Apprécié par Leonardo, directeur sportif du PSG, le joueur est pourtant toujours considéré comme un futur très grand, notamment par la légende du football brésilien Rivaldo.

À l’été 2018, le Real Madrid pensait avoir réalisé un très gros coup, les Merengue arrachant Vinicius Jr à Flamengo. À 18 ans, l’ailier brésilien était considéré comme un très grand espoir et devait devenir la future star d'un Real Madrid en quête de renouveau offensivement. Mais deux ans plus tard, le constat est mitigé pour le joueur de 20 ans. Vinicius Jr peine à convaincre avec la Casa Blanca et se retrouve régulièrement au centre des critiques. Florentino Pérez aurait même ouvert la porte à un départ du Brésilien. Ainsi, le PSG et Leonardo auraient refait surface. En août 2019, le10sport.com vous révélait que le club parisien voulait mettre la main sur Vinicius Jr en cas de départ de Neymar au Real Madrid. Si le numéro 10 du PSG est finalement resté, Leonardo aurait toujours gardé l’ancien de Flamengo dans son viseur, et cela pourrait avoir son importance dans le dossier Mbappé, priorité de Zidane. Très critiqué pour son gros manque de régularité, Vinicius Jr a néanmoins toujours la cote aux yeux de certains observateurs, à l'instar de Rivaldo.

« Ce sera un grand joueur à l’avenir. Il doit seulement continuer à améliorer ses qualités »