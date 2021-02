Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une énorme désillusion pour une piste à 70M€ ?

Publié le 28 février 2021 à 23h15 par Th.B.

Le PSG serait prêt à se lancer sur les traces de Jules Koundé, Leonardo étant en quête d’un défenseur central au cours du prochain mercato. Néanmoins, la concurrence de Manchester United ne serait certainement pas à prendre à la légère.

Et si le PSG recrutait un ancien de Ligue 1 en la personne de Jules Koundé ? Le défenseur central formé aux Girondins de Bordeaux flambe au FC Séville et s’est mué comme étant une référence à son poste en Liga cette saison. Son profil serait apprécié de Leonardo comme As le révélait ces dernières semaines. Néanmoins, le Real Madrid, le FC Barcelone et surtout Manchester United seraient prêts à faire de l’ombre au PSG dans la course à la signature de Jules Koundé. Eurosport UK dévoilait récemment que le prix du défenseur, avoisinant les 70M€, serait trop excessif pour United. Mais la détermination d’Ole Gunnar Solsjkaer changerait la donne.

Solskjaer ne jurerait que par Koundé !