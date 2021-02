Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’entourage de cette pépite s’enflamme pour ses débuts !

Publié le 28 février 2021 à 22h15 par Th.B.

Ayant prolongé son contrat l’été dernier jusqu’en juin 2023, le clan Edouard Michut a validé cette décision après que le milieu de terrain du PSG ait fait ses premiers pas avec le club parisien samedi face à Dijon (4-0).

Pépite du centre de formation du PSG, Edouard Michut a signé son premier contrat professionnel en faveur du club de la capitale en juillet 2020. Désormais, le milieu de terrain parisien est lié jusqu’en juin 2023 au Paris Saint-Germain. Et à tout juste 17 ans, Michut a effectué ses premiers pas avec l’équipe première samedi lors de la large victoire acquise sur la pelouse de Dijon (4-0). Entré pour deux petites minutes en toute fin de match, Edouard Michut s’est enflammé pour ses débuts samedi. Et un proche du joueur n’a pas caché sa satisfaction pour Le Parisien . « C'est un signe important qui montre qu'il s'est bien intégré, qu'il travaille bien, qu'il est respectueux et apprécié. Ça se voyait qu'ils étaient contents pour lui, c'était très naturel et bienveillant, ce n'était pas de la communication ».

« S'il s'était engagé, c'était pour poursuivre son chemin à Paris »