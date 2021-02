Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Au coeur des rumeurs, Gareth Bale est monté au créneau !

Publié le 28 février 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 28 février 2021 à 18h34

Alors que son niveau de jeu était pointé du doigt et que son avenir serait amené à s’écrire à nouveau au Real Madrid, la page Tottenham ne semblerait pas totalement tournée. Et Gareth Bale l’a bien fait savoir au micro de la BBC.

Titularisé par José Mourinho à l’occasion de la réception de Burnley ce dimanche, Gareth Bale a répondu présent. En effet, le Gallois qui tâtonne depuis le début de la saison à Tottenham a inscrit un doublé et a délivré une passe décisive pour Harry Kane. Une performance XXL qui ne font pas pour autant tomber dans l’oubli ses difficultés éprouvées depuis son retour à Tottenham l’été dernier. N’ayant pas fait preuve d’un soutien indéfectible ces dernières semaines alors que Bale était pointé du doigt pour son manque d’impact et d’irrégularité, José Mourinho a récemment souligné les efforts de son ailier en conférence de presse. « La qualité de Bale est incontestable, personne ne peut en douter. Mais c'est autre chose si l'on parle de sa capacité à jouer trois matchs en une semaine. C'est une autre histoire. Nous devons tirer le meilleur de lui. L'autre jour, nous lui avons donné 65 minutes, et non 90. Si nous le faisons démarrer aujourd'hui, c'est trop pour lui, c'est un risque. Il faut qu'il ait confiance en lui. Mais il commence à avoir plus d'intensité. Il a fait de bonnes choses en seconde période ». Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat, Gareth Bale devrait revenir à Madrid et donc quitter Tottenham à en croire les diverses informations divulguées dans la presse. En effet, les Spurs ne seraient pas emballés par l’idée de gérer un nouveau prêt du Gallois, voire de le transférer définitivement.

Une situation définie par le Brexit ?

À l’occasion d’une émission spéciale sur le Brexit pour Webinar , Toni Roca, directeur de l'Institut du droit du sport, expliquait cependant dernièrement que la seule solution qui se présentait à l’avenir pour Bale était de retourner en Angleterre à cause de l’entrée en vigueur du Brexit et de sa future position d’extracommunautaire à Madrid. « Le Brexit va devenir un problème pour le Real Madrid et pour (Gareth) Bale. A partir du 30 juin, tous les joueurs britanniques vont devenir extracommunautaires et cela inclut Bale. Lorsqu'il aura terminé son prêt à Tottenham et qu'il retournera au Real Madrid, il occupera l'une des trois places étrangères que lui permet La Liga. (…) A l'heure actuelle, la seule option qui semble viable en cas de transfert est qu'il retourne au Royaume-Uni ». Quoi qu’il arrive, Gareth Bale devrait lui aussi être amené à prendre une grosse décision concernant son avenir dans les prochaines semaines. Mais en l’état, sa deuxième aventure à Tottenham se passe bien selon lui.

Bale se dit comblé à Tottenham