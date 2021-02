Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane n'est pas au bout de ses peines pour Bale !

Publié le 19 février 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Pour emmagasiner du temps de jeu et se relancer, Gareth Bale a fait son retour à Tottenham l'été dernier. Alors qu'il n'est pas parvenu à remonter la pente, l'international gallois ne devrait pas être conservé par les Spurs de José Mourinho. Condamné à retrouver le Real Madrid, Gareth Bale reviendra en tant qu'extracommunautaire à cause du Brexit comme l'a expliqué Toni Roca, directeur de l'Institut de droit du sport. Dans cette optique, Zinedine Zidane devrait avoir du mal à se débarrasser du vétéran de 31 ans, à moins qu'il ne lui trouve un nouveau point de chute en Premier League.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Gareth Bale est devenu un indésirable pour Zinedine Zidane. Alors qu'il ne faisait pas partie des plans du technicien français pour cette saison, l'international gallois a été prêté à Tottenham lors du dernier mercato estival. Toutefois, son retour chez les Spurs ne se passe pas du tout comme il l'aurait espéré. Incapable de retrouver son meilleur niveau sous la houlette de José Mourinho, Gareth Bale serait condamné à retrouver le Real Madrid à la fin de la saison. Interrogé par Goal sur la situation et l'avenir de Gareth Bale, Jonathan Barnett a lâché toutes ses vérités. « Bale ne veut pas revenir au Real car il aime Londres ? Il aime aussi Madrid, qui est une magnifique ville pour vivre. Nous devons attendre et voir ce qui se passe. C’est tôt, nous sommes en février. Son retour serait-il un problème pour le Real Madrid ? Ça ne serait pas un problème. Ils doivent décider s’ils veulent le voir revenir, s’il peut jouer pour le Real et tout ça. Mais vous devez demander à Mr Zidane s’il le veut, même si je ne le pense pas. Que pense Zidane ? Je ne sais pas ce qu’il pense de Gareth Bale » , a expliqué l'agent de Gareth Bale ce jeudi.

Gareth Bale extracommunautaire dès le 30 juin ?

Alors que José Mourinho ne compterait pas le retenir à l'issue de son prêt, Gareth Bale devrait, sauf gros retournement de situation, faire son retour au Real Madrid. Toutefois, il ne reviendra pas dans les mêmes conditions. Comme l'a fait remarquer Cuatro , Gareth Bale sera extracommunautaire lorsqu'il reposera ses valises à la Maison-Blanche , et ce, à cause du Brexit. S'il ne parvient pas à se séparer de l'attaquant gallois lors du prochain mercato estival, Zinedine Zidane sera dans l'obligation de le conserver, mais pour pouvoir l'utiliser, il serait contraint de se séparer d'un autre joueur extracommunautaire. Ce qui pourrait provoquer le départ de Takefusa Kubo ou d'Eder Militao. Lors d'une édition spéciale Brexit du Webinar , Toni Roca a confirmé la tendance.

«La seule option viable est que Bale retourne au Royaume-Uni»