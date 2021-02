Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale va poser de gros problèmes à Zidane !

Publié le 18 février 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Indésirable de Zinedine Zidane, Gareth Bale est prêté à Tottenham jusqu'à la fin de la saison. Pas du tout satisfait du rendement de l'international gallois, José Mourinho n'aurait pas du tout l'intention de le conserver à l'issue de son prêt. Ainsi, Gareth Bale devrait faire son retour au Real Madrid et y jouer la saison prochaine si aucune offre intéressante n'était formulé lors du mercato estival. Alors que Gareth Bale deviendra extracommunautaire à cause du Brexit, Zinedine Zidane se retrouverait contraint de sacrifier Takefusa Kubo ou Eder Militao pour libérer une place pour le vétéran de 31 ans.

Arrivé comme une star à l'été 2013, Gareth Bale a vu son statut changer littéralement au Real Madrid. Alors qu'il ne parvient pas à jouer à son plus haut niveau depuis de longs mois, voire de longues années, l'international gallois peine a été de moins en moins utilisé à la Maison-Blanche ces derniers temps. A tel point qu'il est devenu indésirable aux yeux de Zinedine Zidane. En dehors des plans du coach français, Gareth Bale a été prêté l'été dernier à Tottenham pour se relancer, et ce, jusqu'à la fin de la saison. Toutefois, un retour aux sources ne lui a pas permis de retrouver des couleurs. Incapable de réveiller Gareth Bale, José Mourinho ne devrait pas faire le nécessaire pour le conserver à l'issue de son prêt le 30 juin. Par conséquent, un rapatriement au Real Madrid semblerait inévitable.

Un retour à Madrid inévitable pour Gareth Bale ?

Interrogé sur la situation de Gareth Bale, Jonathan Barnett a lâché toutes ses vérités lors d'un entretien accordé à Goal ce jeudi. « Bale ne veut pas revenir au Real car il aime Londres ? Il aime aussi Madrid, qui est une magnifique ville pour vivre. Nous devons attendre et voir ce qui se passe. C’est tôt, nous sommes en février. Son retour serait-il un problème pour le Real Madrid ? Ça ne serait pas un problème. Ils doivent décider s’ils veulent le voir revenir, s’il peut jouer pour le Real et tout ça. Mais vous devez demander à Mr Zidane s’il le veut, même si je ne le pense pas. Que pense Zidane ? Je ne sais pas ce qu’il pense de Gareth Bale » , a expliqué l'agent de Gareth Bale avant de faire passer un message clair aux détracteurs de son protégé. « Je pense qu’avec le temps, les gens se rendront compte à quel point Gareth Bale a été important pour le Real Madrid, à quel point les fans l’ont mal traité alors qu’ils auraient dû le remercier pour ce qu’il a fait pour le club. C’est une situation ridicule, ils devraient avoir honte » , a ajouté Jonathan Barnett.

Kubo ou Militao sacrifié à cause de Gareth Bale ?