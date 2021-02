Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort de José Mourinho sur Gareth Bale !

Publié le 21 février 2021 à 21h30 par La rédaction

Sur ses deux dernières apparitions sous le maillot de Tottenham, Gareth Bale s'est montré en forme et efficace. José Mourinho en est conscient même s'il préfère calmer le jeu à propos du Gallois qui peine encore à enchaîner les matchs.

En grande difficulté depuis qu'il est arrivé en prêt à Tottenham, Gareth Bale s'est attiré les critiques sur son niveau de jeu, sa forme et son implication. Même José Mourinho, son entraîneur, a enchaîné les sorties médiatiques et n'a pas mâché ses mots à ce propos. À tel point que les chances que Tottenham conserve le Gallois s'amenuisent de jour en jour et que le Real Madrid s'attend à le voir revenir l'été prochain. Mais, depuis quelque temps, Gareth Bale se fait enfin remarquer. À l'occasion du 16e de finale aller de la Ligue Europa contre Wolfsberger, largement remporté jeudi dernier par Tottenham (4-1), Gareth Bale a inscrit un but et délivré une passe décisive. Entré à la pause face à West Ham ce dimanche, l'ailier a de nouveau délivré une passe décisive et a frappé sur la barre transversale. De quoi inverser la tendance le concernant ?

« La qualité de Bale est incontestable »