Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une solution trouvée pour l’avenir de Gareth Bale ?

Publié le 20 février 2021 à 5h00 par T.M.

A l’été, Gareth Bale devrait revenir au Real Madrid. Mais cela pourrait être bref puisque la Casa Blanca pourrait bien avoir une solution pour faciliter son départ.

L’été dernier, en étant prêté à Tottenham, Gareth Bale espérait relancer sa carrière, avec certainement l’espoir de convaincre les Spurs de le conserver définitivement. Toutefois, aujourd’hui, l’aventure tourne au fiasco et les polémiques sont nombreuses entre le Gallois et José Mourinho. Face à cela, cela semble difficilement envisageable de voir Tottenham conserver Bale, qui devrait donc faire son retour au Real Madrid. Mais qu’adviendra-t-il alors de lui chez les Merengue, où il n’était plus en odeur de sainteté avant son départ ?

Un départ à 0€ ?

Toujours sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Gareth Bale devrait donc retrouver la capitale espagnole à la fin de la saison. Mais à peine revenu, le Gallois pourrait aussitôt repartir. En effet, les Merengue devraient chercher à s’en séparer et ils seraient visiblement prêts à tout pour faciliter son départ. En effet, afin de faire de la place dans la masse salariale, le Real Madrid aurait autorisé le départ de Gareth Bale sans aucune indemnité et ce malgré le fait qu’il lui restera encore un an de contrat. De quoi intéresser des prétendants ? A suivre…