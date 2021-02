Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane annonce une terrible tendance pour Benzema !

Publié le 21 février 2021 à 9h30 par H.G.

Alors que Karim Benzema a manqué le match contre le Real Valladolid ce samedi en Liga, le buteur français pourrait bel et bien être absent pour le match de Ligue des Champions prévu ce mercredi contre l’Atalanta.

Élément indéboulonnable du onze du Real Madrid cette saison, Karim Benzema est incertain pour le match prévu face à l’Atalanta ce mercredi pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Touché aux adducteurs, c’est donc sans lui que les Merengue ont du se débrouiller ce samedi lors de leur déplacement sur la pelouse du Real Valladolid (victoire 1-0 des Madrilènes). Et tout indique que Karim Benzema ne devrait pas non plus tenir sa place dans trois jours face à l’écurie italienne. En effet, présent en conférence de presse après la rencontre de ce samedi, Zinedine Zidane a expliqué qu’il ne prendra pas le moindre risque avec son attaquant de 33 ans.

« Nous ne prendrons jamais ce risque »