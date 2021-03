Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi pourrait déjà être bouclé !

Publié le 2 mars 2021 à 8h30 par Th.B.

Directeur du football nommé par le candidat aux élections présidentielles du FC Barcelone Victor Font, Lluís Carreras ne nourrit pas de craintes quant à l’avenir de Lionel Messi qui aurait tout ce dont il a besoin en Catalogne selon lui.

En proie au doute quant à la capacité du FC Barcelone de lui permettre d’encore pouvoir remplir ses objectifs personnels, Lionel Messi a déjà tenté de claquer la porte en août dernier en exerçant sa clause lui permettant de rompre son contrat. En vain. Le sextuple Ballon d’or a alors entamé son ultime saison de contrat au FC Barcelone avec l’espoir de voir des changements être opérés. Le premier, et pas des moindres, fut la démission de l’ancien président Josep Maria Bartomeu en octobre dernier. Le prochain sera immense et aura lieu le 7 mars prochain, date des élections présidentielles. Comme le10sport.com vous l’a souligné, une victoire de Joan Laporta assurerait quasiment une prolongation de contrat de Messi. Candidat aux élections, Victor Font cherche également à conserver le capitaine du Barça et est prêt à lui offrir un contrat à vie comme il l’assurait à la BBC et ailleurs.

« Je pense qu'il est heureux ici »