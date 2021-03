Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star mondiale recalée par Leonardo ?

Publié le 2 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Par le passé, Antoine Griezmann a régulièrement été annoncé au PSG. Toutefois, il semblerait qu’aujourd’hui, Leonardo soit passé à autre chose.

Lors du prochain mercato estival, Leonardo pourrait frapper très fort lors du mercato du PSG. Malgré des moyens limités, cela ne devrait pas empêcher le Brésilien d’attirer de grandes stars. Lesquelles ? Leonardo ciblerait notamment les joueurs en fin de contrat à l’instar de Lionel Messi, Sergio Ramos, David Alaba, Memphis Depay ou encore Georginio Wijnaldum. Pour autant, toutes les stars du ballon rond n’auraient pas les grâces du PSG. Et cela serait notamment le cas avec Antoine Griezmann.

Griezmann loin d’être priorité ?