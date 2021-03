Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un plan totalement inattendu pour la vente du club ?

Publié le 2 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l'Arabie Saoudite est régulièrement évoquée pour reprendre l'OM, Charles Villeneuve assure qu'un groupe d'investisseurs français se mobilise pour racheter le club phocéen.

Depuis plusieurs jours, les rumeurs entourant la vente de l'OM se sont accélérées. Il faut que Thibaud Vézirian a révélé que tout était bouclé et que Frank McCourt avait accepté de céder le club phocéen à Al-Walid bin Talal, prince saoudien. Toutefois, jusque-là, rien ne s'est concrétisé et les rumeurs se multiplient, d'autant plus avec la venue du Bostonien à Marseille suite à son remaniement au sein de la direction du club. Mais Charles Villeneuve relance encore ce feuilleton.

«Un petit groupe de Français qui essaie de rassembler des porteurs de parts»