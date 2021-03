Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un rôle pour Emmanuel Macron dans la vente de l’OM ?

Publié le 2 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Malgré le démenti qui était arrivé de l’Elysée, Emmanuel Macron pourrait bien ne pas être très loin du dossier de la vente de l’OM, club dont il est un grand fan.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la vente de l’OM est sur la table. Toutefois, depuis quelques semaines, ce dossier a pris une autre tournure face à l’intérêt des Saoudiens. Pour certains journalistes, le départ de Frank McCourt et l’arrivée d’Al-Walid Bin Talal seraient même déjà bouclés. Et dans cette opération, il pourrait même y avoir un autre acteur inattendu : l’Etat français, par l’intermédiaire de son président et grand fan de l’OM, Emmanuel Macron.

Une vente aidée par Macron ?