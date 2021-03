Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Eyraud… Cette énorme révélation sur le changement XXL de McCourt !

Publié le 2 mars 2021 à 7h30 par Th.B.

Jacques-Henri Eyraud a quitté son poste de président de l’OM en fin de semaine dernière et a cédé sa place à Pablo Longoria. Un changement qui aurait trotté dans la tête de Frank McCourt depuis un moment.

Depuis quelque temps, l’OM traverse une passe difficile sur le plan sportif, mais cataclysmique en coulisse au sein même de son administration. En effet, en désaccord total avec l’ancien président Jacques-Henri Eyraud, les supporters marseillais s’étaient emballés devant la Commanderie fin janvier, engendrant de violents débordements. Un épisode qui a débouché sur l’initiative Agora OM mise en place dans Eyraud et le directeur général Hugues Ouvrard. Cette initiative n’a fait que mettre le feu aux poudres et en quelques jours a fragilisé un peu plus la position de Jacques-Henri Eyraud. Finalement, Pablo Longoria a pris la succession d’Eyraud à la présidence de l’OM vendredi soir, un changement mûrement réfléchi par Frank McCourt qui l’a expliqué ce lundi face aux différents groupes de supporters dont Christian Cataldo.

« Cela faisait quelques mois qu’il préparait le changement avec Longoria »