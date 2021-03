Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, recrutement, projet… Les grosses annonces de McCourt au maire de Marseille

Publié le 1 mars 2021 à 20h30 par B.C.

Ce lundi, Frank McCourt a rencontré Benoît Payan, maire de Marseille, pour évoquer avec lui le futur de l’OM, et l’homme d’affaires américain ne manque pas d’ambitions.

Après avoir annoncé de profonds changements à l’OM ce vendredi, avec notamment la nomination de Pablo Longoria au poste de président en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt s’est rendu à Marseille ce lundi afin d’y rencontrer les supporters et des élus locaux. L’homme d’affaires américain souhaite avec cette venue ouvrir symboliquement un nouveau chapitre, et mettre fin à la crise qui sévit depuis plusieurs semaines. Benoît Payan, maire de Marseille, a ainsi pu échanger avec Frank McCourt dès ce lundi après-midi, une rencontre constructive si l’on en croit l’élu.

« Il m’a répété qu’il ne voulait pas vendre le club. (…) Il veut aller chercher la Champions League »

Invité de RMC , Benoît Payan est revenu sur sa rencontre avec le propriétaire de l’OM, bien décidé à rester dans la cité phocéenne et à triompher avec son club. « Ça s’est plutôt bien passé. J’ai trouvé un homme à l’écoute, qui avait envie de comprendre la situation. Il a pris des décisions. Il a écarté Jacques-Henri Eyraud, il a nommé Longoria. Il rencontre les supporters. Il va le faire jusqu’à mercredi. Je l’ai trouvé assez sincère car il a fendu l’armure, j’ai trouvé un mec sincère, ouvert qui m’a dit qu’il était attaché à la ville, il a une histoire particulière familiale avec cette ville. Il m’a parlé de la ville comme quelqu’un qui aime la ville, il m’a parlé du club comme quelqu’un qui aime le club. Ça, c’était plutôt bien. Très objectivement, j’étais content de voir quelqu’un très réceptif à ce que je lui disais. Je lui ai parlé du club, des supporters. (…) Je l’ai trouvé très ouvert sur la question et il m’a aussi répété qu’il ne voulait pas vendre le club, et à aucun prix. Qu'il n’avait jamais eu l’intention de le vendre, qu’il n’a pas l’intention de le vendre et qu’il n’aura pas l’intention de vendre l’OM à l’avenir. Il m’a dit qu’il voulait aller chercher la Champions League, la coupe aux grandes oreilles », a indiqué Benoît Payan.

« Pour avoir des résultats, ce n’est pas compliqué, il faut mettre les moyens »

« Si j’ai eu des garanties sur son projet sportif ? S’il veut réussir, il n’a pas le choix, mais je ne suis pas ici pour dire à McCourt ce qu’il doit faire. Ce que je voulais, c’est qu’il calme la crise , a ajouté le maire de Marseille dans l’émission Top of the Foot . Il est ok pour mettre les choses à plat, sur la table. Il me dit qu’il veut des résultats, pour avoir des résultats, ce n’est pas compliqué, il faut mettre les moyens. Je ne suis pas son directeur sportif ou son directeur financier, je ne suis pas le président du club pour le moment, je suis le maire de Marseille et je ne dirige pas le club. Mais quand quelqu’un me dit qu’il veut gagner des titres, et devenir champion, et bien à budget constant ça ne marche pas. Donc il lui appartient de mettre sur la table un certain nombre de choses. De toute façon à Marseille, avec la bouche on peut faire beaucoup de choses, mais après il faut des actes, et les actes il va devoir les poser . »

« Je crois qu’il va mettre le paquet »