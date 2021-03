Foot - OM

OM - Clash : Frank McCourt évoque les retombées de la réunion avec les supporters !

Publié le 1 mars 2021 à 19h45 par Th.B.

Alors que Jacques-Henri Eyraud avait mis le feu aux poudres avec son initiative Agora OM, Frank McCourt a tenté de calmer le jeu avec les supporters ce lundi. Et le propriétaire du club marseillais note déjà des progrès.

« Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras. Nous le leur avons signifié par l’envoi d’un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques ». Via un communiqué publié sur le site de l’Olympique de Marseille, le directeur général Hughes Ouvrard officialisait la mise en demeure des supporters de l’OM le 15 février dernier. Depuis, la guerre est totale entre Jacques-Henri Eyraud et les différents groupes de supporters de l’OM. D'ailleurs une grosse conférence de presse a eu lieu quelques jours seulement après cette mise en demeure au cours de laquelle les chefs de chaque groupe ont dit leur quatre vérités à l’ancien président Eyraud qui a depuis été remplacé par Pablo Longoria via un communiqué partagé sur le site de l’OM vendredi soir. Frank McCourt révélait au passage qu’il allait rapidement se rendre à Marseille pour mettre les choses à plat avec les supporters. Et le propriétaire de l’OM a tenu parole.

« J'ai bon espoir que nous pourrons ouvrir un nouveau chapitre avec les supporters »