OM - Malaise : Florian Thauvin reçoit un énorme avertissement !

Publié le 27 février 2021 à 4h45 par T.M.

Malgré son statut à l’OM, Florian Thauvin n’aurait aucune garantie et Nasser Larguet a tenu à lui rappeler ce vendredi.

Assurant l’intérim d’André Villas-Boas sur le banc de l’OM, Nasser Larguet a considérablement fait tourner l’effectif. Il a notamment donné sa chance à certains joueurs en difficulté et cela a porté ses fruits. En effet, lors des dernières rencontres de l’OM, Saîf-Eddine Khaoui s’est particulièrement montré à son avantage. De quoi rabattre les cartes et relancer la hiérarchie ? Le Tunisien pourrait-il s’imposer face à Florian Thauvin ? Nasser Larguet ne ferme aucune porte.

« Personne n'a un statut définitif »