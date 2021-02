Foot - OM

OM - Malaise : Dimitri Payet est en train de retourner l’opinion publique !

Publié le 26 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Très critiqué cette saison pour son état de forme et ses performances souvent décevantes avec l’OM, Dimitri Payet reste néanmoins une valeur sûre du club phocéen selon certains consultants comme Pierre Ménès et Jérôme Rothen.

Buteur lors du dernier match de championnat disputé par l’OM contre le FC Nantes (1-1), Dimitri Payet a fait taire certains critiques qui n’ont cessé de revenir tout au long de la saison à son sujet. Sur son blog, Pierre Ménès a notamment assuré la défense de l’international français : « Alors je sais bien qu’aujourd’hui, Payet est persona non grata à Marseille, que les insultes fusent dans tous les sens. Je suis désolé de faire cette constatation : Dimitri a plus de talent dans son gros orteil que le reste de l’équipe », a indiqué Pierre Ménès, qui n’est pas le seul consultant à afficher un avis positif sur Payet.

Rothen défend également Payet