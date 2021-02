Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès prend position pour l’avenir de Payet !

Publié le 22 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Largement critiqué cette saison pour son état de forme irrégulier avec l’OM, Dimitri Payet reste pourtant un élément incontournable du club phocéen selon Pierre Ménès.

Prolongé jusqu’en juin 2024 l’été dernier par la direction de l’OM avec un salaire revu à la baisse, Dimitri Payet peine à retrouver son rendement de la saison passée. L’international français ne cesse d’être pointé du doigt par certains observateurs et supporters sur son état de forme, certains réclamant même son départ de l’OM. Mais en marge du but inscrit par Payet samedi face au FC Nantes en championnat (1-1), Pierre Ménès a pris position pour l’avenir du joueur phocéen.

« Payet est persona non grata à Marseille, mais… »