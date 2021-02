Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce flop affiche des regrets sur son passage à Marseille !

Publié le 21 février 2021 à 20h15 par D.M.

Prêté par le TFC à Metz jusqu’à la fin de la saison, Aaron Leya Iseka est revenu sur son passage à l’OM. Un club dont il a porté les couleurs entre juillet 2016 et juin 2017.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le TFC et prêté jusqu’à la fin de la saison au FC Metz, Aaron Leya Iseka n’a pas oublié son aventure à l’OM. Prêté par Anderlecht au club marseillais durant la saison 2016/2017, l’attaquant belge n’a pas flambé sous les ordres de Rudi Garcia. Agé de 18 ans, le joueur avait notamment souffert de la comparaison avec son grand frère, Michy Batshuayi, passé lui-aussi par l’OM entre 2014 et 2016 et qui avait marqué les esprits grâce à ses bonnes prestations. Plus de trois ans après son départ de Marseille, Leya Iseka est revenu sur son passage au sein du club phocéen.

« Mon plus grand regret, c’est de ne pas avoir pris conscience d’où j’étais »