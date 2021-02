Foot - OM

OM - Malaise : Un nouveau faux-pas commis par Eyraud avec les supporters !

Publié le 25 février 2021 à 22h30 par A.C.

Un nouveau document fuité sur les réseaux sociaux ce jeudi, pourrait venir renforcer les tensions entre la direction de l’OM et les supporters.

La colère gronde à Marseille. La direction prise par l’Olympique de Marseille depuis quelques années ne semble pas du tout être acceptée par les supporters. Un homme cristallise toutes les citriques : le président Jacques-Henri Eyraud. Il est régulièrement la cible de slogans, de chant injurieux et son départ est réclamé haut et fort depuis quelques semaines. Le projet Agora OM n’a fait que creuser le fossé opposant Eyraud et les supporters de l’OM...

« Lorsque vous interagissez avec des fans de l'OM, vous devez essayer d'éviter tout conflit avec eux »