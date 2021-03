Foot - PSG

PSG : Messi, Ronaldo… L’énorme sortie de Pochettino sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 1 mars 2021 à 21h10 par B.C.

À l’occasion d’un entretien accordé à l’AFP, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur le niveau de Kylian Mbappé, capable selon lui de s’imposer comme le meilleur joueur du monde.

À 22 ans, Kylian Mbappé s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs footballeurs de la planète. Son triplé face au FC Barcelone lors du huitième de finale aller de Ligue des champions a d’ailleurs impressionné la presse mondiale, et certains considèrent déjà l’attaquant du PSG comme le digne hériter de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Toutes les grandes écuries rêvent sans surprise de s’attacher ses services, et Kylian Mbappé devra rapidement prendre une décision pour son avenir, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. En attendant, le Bondynois fait le bonheur du PSG, et de Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur du club depuis le début de l’année.

« Mbappé est déjà parmi les meilleurs du monde »