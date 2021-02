Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino avec Marco Verratti !

Publié le 28 février 2021 à 15h10 par H.G.

Alors que Marco Verratti était absent ce samedi face à Dijon à cause d’un coup reçu à l’entraînement, l’international italien ne devrait pas être de retour dans les prochains jours.

« Comme pour Icardi et Florenzi, on verra l’évolution dans les prochains jours. Il a du mal à se chausser », a indiqué Mauricio Pochettino au sujet de Marco Verratti dans des propos rapportés par L’Equipe . Victime d’un coup à la voute plantaire lors de l’entrainement, le numéro 6 du PSG était ainsi absent ce samedi lors du déplacement du club de la capitale à Dijon (victoire 4-0 des Parisiens). Et à une semaine et demi du match retour contre le FC Barcelone pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les nouvelles ne sont pas très positives pour Marco Verratti.

Marco Verratti forfait face à Bordeaux et incertain pour Brest ?