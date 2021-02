Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino est interpellé pour Rafinha !

Publié le 28 février 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Rafinha est peu utilisé par Mauricio Pochettino, Eric Rabesandratana espère que l'entraîneur du PSG changera d'avis au sujet de l'ancien joueur du FC Barcelone.

Arrivé dans les dernières secondes du mercato l'été dernier en provenance du FC Barcelone, Rafinha a réalisé une première partie de saison prometteuse sous les ordres de Thomas Tuchel. Mais avec l'arrivée de Mauricio Pochettino, son temps de jeu a largement chuté malgré sa titularisation contre Dijon ce samedi. Et Eric Rabesandratana espère que la situation va évoluer.

«On va souhaiter qu'il réussisse à changer les plans de Pochettino»