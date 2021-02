Foot - PSG

PSG : Avant Dijon, Mauricio Pochettino annonce la couleur !

Publié le 27 février 2021 à 16h58 par La rédaction mis à jour le 27 février 2021 à 16h59

Alors que son effectif est fortement diminué ce samedi pour le match opposant son PSG à Dijon à Gaston-Gérard, Mauricio Pochettino ne compte pas se cacher derrière les absences importantes.