Mercato - PSG : La tendance se confirme pour l’avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 26 février 2021 à 20h10 par La rédaction

Les phrases de Leonardo sur les dossier Neymar et Mbappe dans l’interview accordée à France Bleu Paris permettent de tirer certains enseignements. Analyse.

Leonardo a évoqué à la fois les cas de Neymar et Kylian Mbappe à l’occasion d’un entretien accordé à France Bleu Paris. Sur Neymar : « J'ai vu ce qui est sorti comme quoi c'était déjà fait. Avec Neymar on parle aussi et je pense que c'est en bonne voie. Mais c'est normal, un contrat à la fin, il n'est décidé seulement après sa signature et ce n'est pas encore le cas. Mais je pense qu'on arrive à un bon moment. L'idée c'est d'arriver au bout le plus vite possible ». Sur Mbappe : « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Une proposition pour Mbappé ? Il y a tout dedans déjà, beaucoup de choses sont en discussions. Aujourd'hui je pense qu'on ne doit pas sortir de notre objectif sportif aussi, mais tout est clair, on avance, on parle, tout le monde le sait. On a une bonne ouverture de dialogue. Mais on va arriver au moment de décider ».

Prolongation pour Neymar, départ pour Mbappe

Si l’on analyse les réponses de Leonardo, elles confirment entre les lignes une tendance très claire : pour Neymar, la prolongation est en très bonne voie, pour Kylian Mbappe, c’est loin d’être le cas. Elles permettent donc de confirmer la tendance à une prolongation de Neymar et à un transfert de Kylian Mbappe au prochain mercato estival.