Mercato - Barcelone : Arteta, Koeman... La grande annonce de Laporta !

Publié le 2 mars 2021 à 9h00 par A.D.

Alors que les élections présidentielles du Barça auront lieu le 7 mars, Ronald Koeman pourrait être remplacé par Mikel Arteta pour la saison prochaine. Interrogé sur le sujet, Joan Laporta a préféré botter en touche, expliquant qu'il ne voulait pas déstabiliser le coach en place.

En difficulté depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone à la fin de la saison dernière, Ronald Koeman pourrait ne pas y faire long feu. Alors que les élections présidentielles du club catalan auront lieu le 7 mars, le successeur de Carles Tusquets, président intérimaire, pourrait décider de se séparer du coach néerlandais. Sous contrat avec Arsenal, Mikel Arteta est annoncé avec de plus en plus d'insistance sur le banc du FC Barcelone. Interrogé sur ce dossier lors d'un entretien accordé à RAC 1 , Joan Laporta a expliqué qu'il ne voulait pas donner de noms pour ne pas fragiliser Ronald Koeman cette saison.

«Je ne veux pas donner de noms car je vais déstabiliser Koeman»