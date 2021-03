Foot - PSG

PSG : Mbappe et Kimpembe lancent un «pacte invisible» en coulisses !

Publié le 2 mars 2021 à 4h00 par A.M.

A 11 journées de la fin de la saison en Ligue 1, le PSG a passé un pacte en coulisses à savoir remporter les 11 dernières rencontres pour décrocher le titre.

Vainqueur à Dijon (4-0), le PSG a réalisé la bonne opération de la 27e journée de Ligue 1 revenant à 2 points du LOSC, leader tenu en échec contre Strasbourg (1-1). Mais la course au titre est plus serrée que jamais puisque entre Lille, Paris, Lyon et Monaco se tiennent en 4 points à 11 journées de la fin de la saison. Ainsi, comme l'ont assuré sur les réseaux sociaux Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, un pacte a été passé entre les Parisiens, à savoir tout gagner jusqu'à la dernière journée afin de conserver leur titre de Champion de France. Une tendance confirmée par Stéphane Bitton.

«les joueurs et le staff ont passé un pacte un peu invisible»