Foot - PSG

PSG : Neymar fait une grande annonce pour son retour !

Publié le 1 mars 2021 à 17h15 par Th.B. mis à jour le 1 mars 2021 à 17h21

Blessé depuis le 10 février, Neymar retrouve les terrains d’entraînement et le numéro 10 du PSG a adressé un message fort à ses fans.

Au cours d’une rencontre de Coupe de France finalement remportée par le PSG sur le score d’un but à zéro face à Caen, Neymar s’est blessé lors de la première quinzaine de janvier. Verdict, une lésion au long adducteur gauche l’a depuis éloigné des terrains. Dans un communiqué publié dans la foulée de la blessure de son numéro 10, le PSG tablait sur une période d’un mois d’absence, remettant alors sérieusement en cause sa présence pour le 1/8ème de finale retour face au FC Barcelone au Parc des princes le 10 mars prochain. Sur son compte Instagram , Neymar partageait alors un message plein de tristesse dans lequel il ne cachait pas sa douleur d’être une nouvelle fois blessé.

« Neymar revient. Pas à pas »

Les semaines sont passées et le temps a fait son travail. Désormais, Neymar est sur le chemin du retour et a déjà repris les courses et l’entraînement individuel la semaine dernière. De nouveau présent au Camp des loges ce lundi, le numéro 10 du PSG a publié des photos de lui sur le compte Twitter Neymar Jr Site avec le message suivant : « Sur le terrain ! Bientôt de retour, Neymar revient. Pas à pas ». Les fans de Neymar n’ont donc plus qu’une petite période d’attente avant de revoir la star brésilienne sur les terrains.