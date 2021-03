Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar prépare son grand retour !

Publié le 1 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Blessé, Neymar continue de mettre tout en œuvre pour faciliter son retour, si possible contre le FC Barcelone le 10 mars.

Blessé contre Caen en Coupe de France, Neymar a raté le match aller contre le FC Barcelone et s'est retrouvé sous le feu des critiques notamment à cause de son hygiène de vie. Mais Leonardo a rapidement tordu le cou aux critiques. « Honnêtement l'engagement de Neymar ces derniers temps, il est irréprochable. On n'a rien à dire par rapport à son engagement, il est complètement concentré. L'hygiène de vie de Neymar, c'est un lieu commun. Et ce n'est pas juste », confiait le directeur sportif du PSG au micro de France Bleu Paris . Une tendance confirmé par Isabella Pagliari, correspondante Paris pour Esporte Interativo .

«Il veut être prêt à 100% pour jouer face au FC Barcelone»