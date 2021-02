Foot - PSG

PSG : Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé avertissent le PSG !

Publié le 28 février 2021 à 20h15 par Th.B.

N’étant pas dans un fauteuil contrairement aux trois dernières saisons dans la course au titre de champion de Ligue 1, le PSG semble s’être fixé un objectif de taille jusqu’à la fin de l’exercice en championnat : que la victoire.

Après avoir perdu à deux reprises lors de ses huit dernières sorties toutes compétitions confondues face à Lorient et plus récemment lors de la réception de Monaco, le Paris Saint-Germain a immédiatement repris goût à la victoire sur la pelouse de Gaston-Gérard samedi après-midi. Face à Dijon, le PSG s’est largement et aisément imposé sur le score de quatre buts à zéro. À la suite du succès parisien en terres dijonnaises, Presnel Kimpembe a publié une photo sur Instagram avec la légende suivante : « 1/12, work in progress » . Un message également diffusé sur les réseaux sociaux de Kylian Mbappé qui a pour sa part uniquement publié les deux mots suivants : « 1/12 ». L’objectif est donc clair pour le groupe du PSG en championnat.

Que des victoires jusqu’à la fin de la saison ?