Mercato - Barcelone : Le coup de gueule de Laporta sur le feuilleton Xavi !

Publié le 2 mars 2021 à 10h00 par A.D.

Joan Laporta s'est prononcé sur un possible retour de Xavi. Comme l'a expliqué le candidat à la présidence du FC Barcelone, l'ancien capitaine du club sera rapatrié un jour, mais il ne veut en aucun cas mettre en péril sa carrière.

Alors qu'il a fait le plus grand bonheur du FC Barcelone lorsqu'il était joueur, Xavi pourrait faire son retour dans un tout autre rôle. Avec les élections présidentielles qui se profilent, plusieurs candidats ont annoncé qu'ils comptaient rapatrier l'ancien capitaine blaugrana pour donner un nouvel élan au club. De son côté, Joan Laporta est emballé par l'idée de s'offrir Xavi s'il venait à prendre la succession de Carles Tusquets, président intérimaire du Barça, mais il ne veut pas le faire à n'importe quel prix. Lors d'un entretien accordé à RAC 1 , Joan Laporta a expliqué qu'il ne voulait pas « mettre en danger la carrière » de Xavi.

«Xavi ? Le temps viendra de l'intégrer»