Mercato - ASSE : Une recrue estivale interpelle Puel pour son avenir !

Publié le 3 mars 2021 à 7h00 par A.D.

A la peine au Bayer Leverkusen, Panagiotis Retsos a rejoint l'ASSE l'été dernier. Prêté avec option d'achat, le défenseur grec a reconnu qu'il aimerait bien rester chez les Verts à l'issue de cette saison.

Alors que le Bayer Leverkusen ne comptait pas sur lui pour cette saison, Panagiotis Retsos s'est engagé en faveur de l'ASSE lors du dernier mercato estival. Chez Les Verts depuis plusieurs mois, le défenseur grec se sent bien au sein de son nouveau club. A tel point qu'il voudrait s'inscrire sur la durée avec l'ASSE. Lors d'un entretien accordé à Eyap , Panagiotis Retsos a confié qu'il voulait voir Claude Puel activer l'option d'achat négocié pour son prêt afin de rester définitivement dans le club du Forez.

«Ce ne serait pas un mauvais choix de continuer avec le maillot de Saint-Etienne»