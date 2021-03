Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C’est la fin pour Gareth Bale !

Publié le 3 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 au Real Madrid, Gareth Bale n’est plus désiré à la Casa Blanca comme Dean Jones l’a souligné ces dernières heures. Le journaliste d’Eurosport UK a cependant assuré que la porte était grande ouverte à Tottenham pour la sains prochaine, soit à l’expiration de son prêt chez les Spurs.

« J'ai été heureux toute la saison. Dans le vestiaire, je me sens à l'aise et je m'amuse. Je suis heureux et je suis sûr que ça se voit sur le terrain. Je n'étais pas contrarié d'être remplacé. Il y a beaucoup de matchs à venir. Il est important de continuer à construire des minutes à chaque match ». Après son doublé et sa passe décisive délivrée à Harry Kane dimanche face à Burnley, Gareth Bale faisait clairement savoir au micro de la BBC qu’il était heureux à Tottenham. Un témoignage lourd de sens alors que la presse évoquait déjà une volonté des Spurs de laisser repartir leur ailier droit au Real Madrid où il est toujours sous contrat jusqu’en juin 2022, faute de prestations suffisamment convaincantes. Néanmoins, la roue semblerait avoir récemment tournée en faveur de Gareth Bale et par la même occasion, du Real Madrid.

« Ils sont plus qu’heureux de le recruter »