Mercato - OM : Olivier Ntcham au cœur d’un autre clash en interne ?

Publié le 2 mars 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM dans les derniers instants du mercato hivernal, Olivier Ntcham avait accéléré le divorce entre André Villas-Boas et sa direction. Mais il serait également au cœur du malaise entre Nasser Larguet et Pablo Longoria…

Il y a un mois jour pour jour, le 2 février dernier, André Villas-Boas lâchait une énorme bombe en conférence de presse et annonçait son départ de l’OM : « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction », indiquait l’entraîneur portugais, pointant donc du doigt l’arrivée d’Olivier Ntcham à laquelle il s’était pourtant opposé. Et on pensait toutes ces tensions apaisées avec le départ de Villas-Boas ainsi que la récente nomination de Pablo Longoria à la présidence de l’OM à la place de Jacques-Henri Eyraud, mais il n’en est rien…

C’est tendu entre Longoria et Larguet ?