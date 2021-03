Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les quatre premiers renforts de Sampaoli déjà connus !

Publié le 2 mars 2021 à 10h45 par G.d.S.S.

Fraichement nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli prendra ses quartiers dans les prochains jours à la Commanderie. Et l’entraîneur argentin aurait déjà composé une bonne partie de son staff technique…

Après avoir décollé du Brésil ces dernières heures, Jorge Sampaoli est attendu à Marseille ce mardi en fin de matinée. Le nouvel entraîneur de l’OM devra alors respecter une période d’isolement de sept jours avant de pouvoir diriger ses premières séances d’entraînement et ses premiers matchs à la tête de sa nouvelle équipe, dont il a observé les derniers matchs l’OGC Nice (3-2), le FC Nantes (1-1) et l’OL (1-1). Et Sampaoli ne va pas débarquer seul à l’OM…

Sampaoli a quatre adjoints, dont un francophone