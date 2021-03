Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille à trois se profile pour cette cible XXL de Pochettino !

Publié le 3 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Semblant être dans le coup pour Harry Kane, le PSG devrait se frotter à Manchester United ainsi qu’à Manchester City, tous deux en quête de renforts en attaque. Le décor est planté.

Comme la presse anglaise l’a clairement fait savoir ces derniers temps, Mauricio Pochettino serait en plus d’Hugo Lloris, ouvert à l’idée d’accueillir Harry Kane au PSG. L’ancien joueur de Pochettino qu’il a côtoyé lors de son passage sur le banc de Tottenham, serait même une priorité aux yeux de l’entraîneur du PSG si Kylian Mbappé ou Neymar venait à quitter le club selon The Mirror. Cependant, ce dossier, outre le prix élevé d’une éventuelle transaction, se compliquerait à vue d’oeil pour le PSG à cause de deux clubs de Premier League.

L’obstacle Manchester