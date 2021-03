Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer à côté… du «nouveau Neymar» !

Publié le 3 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Perçu au Brésil comme le futur Neymar, Kayki (17 ans) serait tout proche de trouver un accord pour quitter Fluminense à l’été 2022 afin de rejoindre Manchester City, au grand dam du PSG.

Performant avec Fluminense où il est contractuellement lié jusqu’en décembre 2022, Kayki fait déjà beaucoup parler de lui au Brésil. L’ailier droit âgé de 17 ans est si intéressant aux yeux des brésiliens qu’il est pressenti comme étant le nouveau Neymar. Ironiquement, le PSG qui dispose dans ses rangs de l’original serait prêt à se lancer sur les traces de la jeune pépite brésilienne. Néanmoins, un obstacle nommé Manchester City se mettrait sur la route du PSG. Les Skyblues ne seraient d’ailleurs pas là pour faire de la figuration.

Direction Manchester City pour Kayki